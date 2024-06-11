Глава Коми призвал сопровождать выпускников, чьи родственники скончались в ходе СВО
- 20:30 11 июня
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- Белла Лебедева
Списки уже составлены.
Глава Республики Коми Владимир Уйба выступил с инициативой по созданию системы мониторинга ситуации с детьми, обучающимися в 9-м и 11-м классах, чьи родственники скончались во время участия в специальной военной операции. Предложение было озвучено в рамках заседания координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Мероприятие прошло на базе Ресурсного молодежного центра, собрав представителей министерств и ведомств, отвечающих за работу с молодежью, а также представителей исполнительной власти из различных районов региона и общественных организаций.
Уйба подчеркнул значимость этой инициативы как на уровне региона, так и в его отдельных районах. Наталья Якимова, министр образования и науки Республики Коми, вместе с Валентиной Дитц, руководителем местного филиала фонда "Защитники Отечества", отметили, что необходимые списки учащихся уже составлены. Основная цель такого внимания к детям — обеспечить им дополнительную поддержку и содействие в их образовании и повседневной жизни в связи с потерей родных.