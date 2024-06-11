Глава Коми призвал сопровождать выпускников, чьи родственники скончались в ходе СВО

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Списки уже составлены. Глава Республики Коми Владимир Уйба выступил с инициативой по созданию системы мониторинга ситуации с детьми, обучающимися в 9-м и 11-м классах, чьи родственники скончались во время участия в специальной военной операции. Предложение было озвучено в рамках заседания координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Мероприятие прошло на базе Ресурсного молодежного центра, собрав представителей министерств и ведомств, отвечающих за работу с молодежью, а также представителей исполнительной власти из различных районов региона и общественных организаций.