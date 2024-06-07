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Россиян призывают покинуть свои дома уже сегодня: что произойдет в ближайшие часы

Россиян призывают покинуть свои дома уже сегодня: что произойдет в ближайшие часыФото из архива редакции

Портал starwalk.space опубликовал список астрономических событий на июнь этого года.

Июнь 2024 года станет месяцем незабываемых астрономических зрелищ: встречи планет, новолуние, солнцестояние, клубничная Луна и сближение Луны с Сатурном.

4 июня:

  • Юпитер и Меркурий сойдутся в танце в созвездии Тельца. Наблюдать за планетами можно невооруженным глазом, но для более детального изучения используйте бинокль или телескоп.

6 июня:

  • Наступит новолуние: в 15:38 по мск Луна окажется между Землей и Солнцем, и ее освещенная сторона станет невидимой. Это идеальное время для наблюдения звезд - без лунного света они будут сиять особенно ярко.

20 июня:

  • 20 июня в 23:51 по мск Северное полушарие встретит астрономическое лето, а Южное - зиму. Это день июньского солнцестояния: самый длинный день в году для жителей Севера и самый короткий - для Юга.

22 июня:

  • В 04:08 по мск нас ждет "Клубничная Луна". Несмотря на название, она не меняет цвет. Название связано с периодом сбора клубники в Северном полушарии. Полностью освещенный диск Луны будет виден в течение суток.

27 июня:

  • Луна, освещенная на 72,2%, сблизится с Сатурном. Оба объекта окажутся в созвездии Водолея. Наблюдать за ними можно невооруженным глазом или в бинокль.

Не упустите шанс увидеть эти захватывающие небесные явления!

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