Россиян призывают покинуть свои дома уже сегодня: что произойдет в ближайшие часы
- 11:30 7 июня
- 12+
- Екатерина Незлоба
Фото из архива редакции
Портал starwalk.space опубликовал список астрономических событий на июнь этого года.
Июнь 2024 года станет месяцем незабываемых астрономических зрелищ: встречи планет, новолуние, солнцестояние, клубничная Луна и сближение Луны с Сатурном.
4 июня:
- Юпитер и Меркурий сойдутся в танце в созвездии Тельца. Наблюдать за планетами можно невооруженным глазом, но для более детального изучения используйте бинокль или телескоп.
6 июня:
- Наступит новолуние: в 15:38 по мск Луна окажется между Землей и Солнцем, и ее освещенная сторона станет невидимой. Это идеальное время для наблюдения звезд - без лунного света они будут сиять особенно ярко.
20 июня:
- 20 июня в 23:51 по мск Северное полушарие встретит астрономическое лето, а Южное - зиму. Это день июньского солнцестояния: самый длинный день в году для жителей Севера и самый короткий - для Юга.
22 июня:
- В 04:08 по мск нас ждет "Клубничная Луна". Несмотря на название, она не меняет цвет. Название связано с периодом сбора клубники в Северном полушарии. Полностью освещенный диск Луны будет виден в течение суток.
27 июня:
- Луна, освещенная на 72,2%, сблизится с Сатурном. Оба объекта окажутся в созвездии Водолея. Наблюдать за ними можно невооруженным глазом или в бинокль.
Не упустите шанс увидеть эти захватывающие небесные явления!