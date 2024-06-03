В Коми водитель посигналил сотрудникам ГАИ и получил штраф
- 23:55 3 июня
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- Олег Помидоров
Молодому человеку не уступали дорогу правоохранители.
23-летнему жителю Сосногорска помешали сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители стояли на проезжей части и оформляли документы одного из нарушителей правил дорожного движения. Уточняется, что в этот момент на служебном транспорте полицейских были проблесковые маячки. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.
Как установил суд, сотрудники ГИБДД предупредили сосногорца о последствиях за нарушение правил пользования звуковых сигналов, предъявили ему служебное удостоверение, после чего потребовали от мужчины паспорт и водительские права на что тот отказался. Действия водителя воспрепятствовали исполнению служебных обязанностей сотрудников Госавтоинспекции.
Водитель из Сосногорска признал свою вину в суде. Молодому человеку назначили наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей.