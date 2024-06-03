В Коми водитель посигналил сотрудникам ГАИ и получил штраф

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Молодому человеку не уступали дорогу правоохранители. 23-летнему жителю Сосногорска помешали сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители стояли на проезжей части и оформляли документы одного из нарушителей правил дорожного движения. Уточняется, что в этот момент на служебном транспорте полицейских были проблесковые маячки. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.

Как установил суд, сотрудники ГИБДД предупредили сосногорца о последствиях за нарушение правил пользования звуковых сигналов, предъявили ему служебное удостоверение, после чего потребовали от мужчины паспорт и водительские права на что тот отказался. Действия водителя воспрепятствовали исполнению служебных обязанностей сотрудников Госавтоинспекции.