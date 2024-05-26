Россияне кипят от ярости: с 1 июня будут штрафовать за забор на даче или огороде

Проблема непривлекательных заборов, которые портят общий облик садоводческих товариществ и дачных поселков, известна многим любителям загородного отдыха. Жалобы соседей на уродливые ограждения часто не находят должного ответа. Но могут ли соседи привлечь владельца участка к ответственности за установку безвкусного забора по закону? Юрист по земельным вопросам, Сергей Коломийцев, отвечает на этот вопрос, progorod43.ru.

Согласно эксперту, действующие законы четко определяют требования к заборам, такие как местоположение, высота и другие технические параметры. Однако, к сожалению, в законодательстве отсутствуют понятия красоты и эстетики.