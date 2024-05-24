В Коми улучшилась демография

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В Республике Коми отмечается значительное улучшение демографических показателей, что стало возможным благодаря введенным мерам по стимулированию рождаемости. По словам главы региона Владимира Уйбы, за первые три месяца 2024 года количество женщин, вставших на учет по беременности, увеличилось на 38 человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув отметки в 1617 женщин.

Такие данные озвучил Владимир Уйба в рамках заседания секретариата Всемирного Русского Народного Собора, где обсуждались итоги демографических инициатив. Помимо увеличения числа беременных, за первые четыре месяца текущего года также наблюдается снижение количества абортов на 1000 женщин фертильного возраста.