В Коми улучшилась демография
- 15:45 24 мая
- 0+
- Белла Лебедева
В Республике Коми отмечается значительное улучшение демографических показателей, что стало возможным благодаря введенным мерам по стимулированию рождаемости.
По словам главы региона Владимира Уйбы, за первые три месяца 2024 года количество женщин, вставших на учет по беременности, увеличилось на 38 человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув отметки в 1617 женщин.
Такие данные озвучил Владимир Уйба в рамках заседания секретариата Всемирного Русского Народного Собора, где обсуждались итоги демографических инициатив. Помимо увеличения числа беременных, за первые четыре месяца текущего года также наблюдается снижение количества абортов на 1000 женщин фертильного возраста.
Владимир Уйба также отметил, что среди женщин до 25 лет зарегистрировано увеличение числа рождений: в январе-апреле 2024 года родилось на 15 детей больше, чем в аналогичный период прошлого года. Эти показатели являются рекордными для Коми за последние годы и свидетельствуют о положительном влиянии принятых мер на демографическую ситуацию в регионе.