Житель Коми погиб в ходе проведения СВО
- 23:55 21 мая
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- Олег Помидоров
фото со страницы Владимира Уйба
В зоне проведения СВО геройски погиб уроженец Печоры Роман Шахтаров. Об этом стало известно из социальных сетей главы региона Владимира Уйба.
Как рассказал глава региона, Роман Шахтаров родился в селе Приуральское Печорского района. После – проживал в Печоре. На специальной военной операции боец служил в должности разведчика разведывательного взвода.
Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким бойца Романа Валерьевича Шахтарова.
“Роман Валерьевич проявил мужество и самоотверженность, защищая Родину от неонацистов. Он отдал свою жизнь за близких и друзей, за наш народ, за свободу и неделимость нашей страны. Вечная слава российскому воину и вечная ему память”, – заявил на своей странице глава Коми.