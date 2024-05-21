Житель Коми погиб в ходе проведения СВО

В зоне проведения СВО геройски погиб уроженец Печоры Роман Шахтаров. Об этом стало известно из социальных сетей главы региона Владимира Уйба.

Как рассказал глава региона, Роман Шахтаров родился в селе Приуральское Печорского района. После – проживал в Печоре. На специальной военной операции боец служил в должности разведчика разведывательного взвода.

Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким бойца Романа Валерьевича Шахтарова.