На пожаре в сыктыкарском общежитии скончался мужчина

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В ночь на 12 мая в Сыктывкаре произошло возгорание в многоквартирном жилом доме №61 по Октябрьскому проспекту. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми, на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые начали эвакуацию людей.

Звено газодымозащитной службы спасли 16 человек, в то время как еще 23 человека самостоятельно эвакуировались из здания.

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, и его удалось ликвидировать. Однако в результате пожара погиб мужчина, идентификация которого еще не проводилась.