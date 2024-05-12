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На пожаре в сыктыкарском общежитии скончался мужчина

На пожаре в сыктыкарском общежитии скончался мужчинафото редакции

В ночь на 12 мая в Сыктывкаре произошло возгорание в многоквартирном жилом доме №61 по Октябрьскому проспекту.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми, на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые начали эвакуацию людей. 

Звено газодымозащитной службы спасли 16 человек, в то время как еще 23 человека самостоятельно эвакуировались из здания.

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, и его удалось ликвидировать. Однако в результате пожара погиб мужчина, идентификация которого еще не проводилась.

На месте происшествия задействованы были 15 пожарных и 5 единиц техники. Кроме того, специалисты устанавливают причину возгорания. Подробности происшествия на данный момент находятся в процессе выяснения. Благодаря быстрой реакции пожарно-спасательных служб удалось спасти людей.

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