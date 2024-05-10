Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха одному знаку зодиака с 11 мая
- 16:10 10 мая
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- Служба новостей
Знаменитый советский и российский астролог Павел Глоба рассказал, кому из представителей зодиакального круга в мае 2024 года повезет больше всех. Астролог с мировым именем назвал единственный знак зодиака, перед которым откроются все двери. В мае начнется настоящая эра Тельцов.
Телец
Представители земного знака в мае статут настоящими любимчиками фортуны. Удача будет поджидать Тельцов везде и всюду. В первую очередь представителям знака улыбнется денежная удача: крупная премия, выигрыш в лотерею, неожиданное перспективное повышение, возврат забытых долгов.
Павел Глоба считает, что если Телец будет с благодарностью принимать дары Вселенной и разумно тратить полученные деньги, то денежная удача останется с ним надолго.
Также представителям знака повезет в любви. Тельцы-одиночки в мае могут встретить свою судьбу.