Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха одному знаку зодиака с 11 мая

Знаменитый советский и российский астролог Павел Глоба рассказал, кому из представителей зодиакального круга в мае 2024 года повезет больше всех. Астролог с мировым именем назвал единственный знак зодиака, перед которым откроются все двери. В мае начнется настоящая эра Тельцов. Телец

Представители земного знака в мае статут настоящими любимчиками фортуны. Удача будет поджидать Тельцов везде и всюду. В первую очередь представителям знака улыбнется денежная удача: крупная премия, выигрыш в лотерею, неожиданное перспективное повышение, возврат забытых долгов.

Павел Глоба считает, что если Телец будет с благодарностью принимать дары Вселенной и разумно тратить полученные деньги, то денежная удача останется с ним надолго.