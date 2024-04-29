В Коми зарегистрирован один автомобиль марки Tesla

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В рамках регистрационного учета в подразделениях Госавтоинспекции Коми на данный момент насчитывается 242 автомобиля, которые имеют возможность использования электродвигателей. В рамках регистрационного учета в подразделениях Госавтоинспекции Коми на данный момент насчитывается 242 автомобиля, которые имеют возможность использования электродвигателей. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной новым правилам сдачи на права, врио руководителя ведомства Александр Романов. Согласно предоставленной информации, количество электромобилей в регионе значительно выросло за последние годы: если в 2022 году было зарегистрировано всего 140 таких автомобилей, то в настоящее время их число уже превышает отметку в два раза.

Особое внимание на пресс-конференции было уделено одному из электромобилей, поставленному на регистрационный учет в Республике Коми. Этот автомобиль принадлежит марке Tesla и был зарегистрирован в 2023 году. Это стало значимым событием не только для региона, но и для всей страны, так как продвижение электромобилей в России считается актуальной темой.

По словам представителей ГИБДД региона, работа электромобилей регулируется на общих основаниях, установленных законодательством. Однако особое внимание уделяется обеспечению безопасности и устранению возможных проблем, связанных с эксплуатацией электромобилей.