Россиянам нужно покинуть свои дома до 5 мая. Теперь без шуток

Фото из архива "Про Города"

Время на подготовку пока есть Май 2024 года обещает быть насыщенным на астрономические события. Нас ждут метеоритный поток, соединения планет с Солнцем, а также новолуние и полнолуние. Давайте рассмотрим каждое из этих событий более подробно.

Метеоритный поток Майские Аквариды

Весь май месяц будет активен метеоритный поток Майские Аквариды, порожденный кометой Галлея. Максимум звездопада придется на ночь с 5 на 6 мая, когда можно будет наблюдать до 50 метеоров в час. Условия наблюдения в этом году благоприятны, так как Луна будет находиться в фазе новолуния и не помешает наблюдению метеоров.

Планетарные соединения

В середине мая две планеты – Уран (13 мая) и Юпитер (18 мая) – окажутся в соединении с Солнцем. Это означает, что они будут находиться слишком близко к Солнцу, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом.

Новолуние и полнолуние

Новолуние произойдет 8 мая в 06:24, а полнолуние – 23 мая в 16:56. В эти дни Луна будет находиться в фазе новолуния и полнолуния соответственно, что сделает ее невидимой или максимально яркой.

Другие события

Помимо перечисленных выше событий, в мае 2024 года произойдут и другие интересные астрономические явления:

1 мая: Окончание видимости Урана

Окончание видимости Урана 3 мая: Окончание видимости Юпитера

Окончание видимости Юпитера 8 мая: Марс в перигелии, на расстоянии 1,38150 а.е. от Солнца

Марс в перигелии, на расстоянии 1,38150 а.е. от Солнца 10 мая: Меркурий в максимальной западной (утренней) элонгации 26 градусов

Меркурий в максимальной западной (утренней) элонгации 26 градусов 19 мая: Комета 46P /Виртанен проходит перигелий, она максимально приблизится к Солнцу на расстояние 1,05 а.е.

Комета 46P /Виртанен проходит перигелий, она максимально приблизится к Солнцу на расстояние 1,05 а.е. 21 мая: Юпитер в апогее

Юпитер в апогее 25 мая: Луна в афелии, в самой удаленной от Солнца точке – афелии – на расстоянии 1,0153 а.е. от Солнца

Луна в афелии, в самой удаленной от Солнца точке – афелии – на расстоянии 1,0153 а.е. от Солнца 28 мая: Окончание активности метеорного потока эта-Аквариды

Окончание активности метеорного потока эта-Аквариды 31 мая: Соединение Меркурия и Урана

Как наблюдать за небесными явлениями

Многие из перечисленных событий можно наблюдать невооруженным глазом. Однако для более детального изучения метеоров и планет рекомендуется использовать бинокль или телескоп.

Метеоритные потоки в течение года

Помимо Майских Акварид, в течение года можно наблюдать множество других метеоритных потоков. Вот некоторые из самых известных:

Весенние метеоритные потоки:

Эта-Аквариды: Максимум активности приходится на 5-6 мая, ZHR до 50 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Водолея.

Летние метеоритные потоки:

Южные дельта-Аквариды: Максимум активности приходится на 28-29 июля, ZHR до 20 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Водолея.

Максимум активности приходится на 28-29 июля, ZHR до 20 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Водолея. Персеиды: Максимум активности приходится на 12-13 августа, ZHR до 100 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Персея.

Максимум активности приходится на 12-13 августа, ZHR до 100 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Персея. Ориониды: Максимум активности приходится на 21-22 октября, ZHR до 20 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Ориона.

Осенние метеоритные потоки:

Северные Тауриды: Максимум активности приходится на 12-13 ноября, ZHR до 5 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Тельца.

Максимум активности приходится на 12-13 ноября, ZHR до 5 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Тельца. Леониды: Максимум активности приходится на 17-18 ноября, ZHR до 15 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Льва.

Максимум активности приходится на 17-18 ноября, ZHR до 15 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Льва. Геминиды: Максимум активности приходится на 13-14 декабря, ZHR до 120 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Близнецов.

Зимние метеоритные потоки:

Урсиды: Максимум активности приходится на 22-23 декабря, ZHR до 10 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Малой Медведицы.

Максимум активности приходится на 22-23 декабря, ZHR до 10 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Малой Медведицы. Квадрантиды: Максимум активности приходится на 3-4 января, ZHR до 120 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Волопаса.

Советы по наблюдению метеоритных потоков:

Найдите место с темным небом, вдали от городских огней.

Лягте на спину или сядьте в удобное кресло и смотрите вверх.

Дайте своим глазам адаптироваться к темноте, это может занять до 30 минут.

Не смотрите на экран смартфона или другого устройства, так как это может испортить ваше ночное зрение.

Будьте терпеливы и не ждите, что увидите метеоры сразу же.

Используйте карту звездного неба, чтобы найти радиант метеоритного потока.

Если вы хотите сфотографировать метеоры, вам понадобится камера с длинной выдержкой и штатив.