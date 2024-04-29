Россиянам нужно покинуть свои дома до 5 мая. Теперь без шуток
- 08:45 29 апреля
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Май 2024 года обещает быть насыщенным на астрономические события. Нас ждут метеоритный поток, соединения планет с Солнцем, а также новолуние и полнолуние. Давайте рассмотрим каждое из этих событий более подробно.
Метеоритный поток Майские Аквариды
Весь май месяц будет активен метеоритный поток Майские Аквариды, порожденный кометой Галлея. Максимум звездопада придется на ночь с 5 на 6 мая, когда можно будет наблюдать до 50 метеоров в час. Условия наблюдения в этом году благоприятны, так как Луна будет находиться в фазе новолуния и не помешает наблюдению метеоров.
Планетарные соединения
В середине мая две планеты – Уран (13 мая) и Юпитер (18 мая) – окажутся в соединении с Солнцем. Это означает, что они будут находиться слишком близко к Солнцу, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом.
Новолуние и полнолуние
Новолуние произойдет 8 мая в 06:24, а полнолуние – 23 мая в 16:56. В эти дни Луна будет находиться в фазе новолуния и полнолуния соответственно, что сделает ее невидимой или максимально яркой.
Другие события
Помимо перечисленных выше событий, в мае 2024 года произойдут и другие интересные астрономические явления:
- 1 мая: Окончание видимости Урана
- 3 мая: Окончание видимости Юпитера
- 8 мая: Марс в перигелии, на расстоянии 1,38150 а.е. от Солнца
- 10 мая: Меркурий в максимальной западной (утренней) элонгации 26 градусов
- 19 мая: Комета 46P /Виртанен проходит перигелий, она максимально приблизится к Солнцу на расстояние 1,05 а.е.
- 21 мая: Юпитер в апогее
- 25 мая: Луна в афелии, в самой удаленной от Солнца точке – афелии – на расстоянии 1,0153 а.е. от Солнца
- 28 мая: Окончание активности метеорного потока эта-Аквариды
- 31 мая: Соединение Меркурия и Урана
Как наблюдать за небесными явлениями
Многие из перечисленных событий можно наблюдать невооруженным глазом. Однако для более детального изучения метеоров и планет рекомендуется использовать бинокль или телескоп.
Метеоритные потоки в течение года
Помимо Майских Акварид, в течение года можно наблюдать множество других метеоритных потоков. Вот некоторые из самых известных:
Весенние метеоритные потоки:
- Эта-Аквариды: Максимум активности приходится на 5-6 мая, ZHR до 50 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Водолея.
Летние метеоритные потоки:
- Южные дельта-Аквариды: Максимум активности приходится на 28-29 июля, ZHR до 20 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Водолея.
- Персеиды: Максимум активности приходится на 12-13 августа, ZHR до 100 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Персея.
- Ориониды: Максимум активности приходится на 21-22 октября, ZHR до 20 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Ориона.
Осенние метеоритные потоки:
- Северные Тауриды: Максимум активности приходится на 12-13 ноября, ZHR до 5 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Тельца.
- Леониды: Максимум активности приходится на 17-18 ноября, ZHR до 15 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Льва.
- Геминиды: Максимум активности приходится на 13-14 декабря, ZHR до 120 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Близнецов.
Зимние метеоритные потоки:
- Урсиды: Максимум активности приходится на 22-23 декабря, ZHR до 10 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Малой Медведицы.
- Квадрантиды: Максимум активности приходится на 3-4 января, ZHR до 120 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Волопаса.
Советы по наблюдению метеоритных потоков:
- Найдите место с темным небом, вдали от городских огней.
- Лягте на спину или сядьте в удобное кресло и смотрите вверх.
- Дайте своим глазам адаптироваться к темноте, это может занять до 30 минут.
- Не смотрите на экран смартфона или другого устройства, так как это может испортить ваше ночное зрение.
- Будьте терпеливы и не ждите, что увидите метеоры сразу же.
- Используйте карту звездного неба, чтобы найти радиант метеоритного потока.
- Если вы хотите сфотографировать метеоры, вам понадобится камера с длинной выдержкой и штатив.
Май 2024 года обещает быть насыщенным на астрономические события. Нас ждут метеоритный поток, соединения планет с Солнцем, а также новолуние и полнолуние. Не упустите возможность понаблюдать за этими явлениями!