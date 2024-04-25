Печорец убил топором соседа

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Верховный суд Республики Коми рассмотрел апелляцию жителя Печоры, осужденного за покушение на убийство соседа и убийство другого человека. По итогам рассмотрения, суд оставил без изменения приговор Печорского городского суда, который признал горожанина виновным и приговорил его к 16 годами лишения свободы в колонии строгого режима.

Как уточняется в материалах дела, трагедия случилась еще весной 2022 года. Мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в конфликт сначала с возлюбленной, а после с соседями, что курили на общей кухне. В ярости горожанин швырнул стеклянный стакан в голову сожительницы. У женщины хлынула кровь. Она покинула кухню, чтобы вызвать медиков и полицию. Женщину забрали в отделение для выяснения обстоятельств происшествия.

Когда агрессор не нашел свою сожительницу, он схватил топор и накинулся на соседа, которого встретил в коридоре. Агрессор нанес ему не менее пяти ударов по голове и телу. После того как потерпевший упал без сознания, злоумышленник зашел в комнату к другому соседу и ударил того топором по голове. Позднее медики диагностировали раненному мужчине открытую черепно-мозговую травму. Первый пострадавший скончался на месте преступления.