Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Печорец убил топором соседа

Печорец убил топором соседаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Верховный суд Республики Коми рассмотрел апелляцию жителя Печоры, осужденного за покушение на убийство соседа и убийство другого человека.

По итогам рассмотрения, суд оставил без изменения приговор Печорского городского суда, который признал горожанина виновным и приговорил его к 16 годами лишения свободы в колонии строгого режима.

Как уточняется в материалах дела, трагедия случилась еще весной 2022 года. Мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в конфликт сначала с возлюбленной, а после с соседями, что курили на общей кухне. В ярости горожанин швырнул стеклянный стакан в голову сожительницы. У женщины хлынула кровь. Она покинула кухню, чтобы вызвать медиков и полицию. Женщину забрали в отделение для выяснения обстоятельств происшествия.

Когда агрессор не нашел свою сожительницу, он схватил топор и накинулся на соседа, которого встретил в коридоре. Агрессор нанес ему не менее пяти ударов по голове и телу. После того как потерпевший упал без сознания, злоумышленник зашел в комнату к другому соседу и ударил того топором по голове. Позднее медики диагностировали раненному мужчине открытую черепно-мозговую травму. Первый пострадавший скончался на месте преступления.

По решению суда следующие 16 лет печорец проведет в колонии строгого режима. Более того, еще полтора года после освобождения он будет ограничен в свободесвободе,  сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

...

  • 0

Популярное

Последние новости