С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого на телефоне есть Сбербанк Онлайн
- 23:20 24 апреля
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- Служба новостей
Сбербанк предоставляет новую возможность для владельцев банковских карт через свое мобильное приложение. Через приложение "Сбербанк Онлайн" пользователи могут теперь получать дополнительные средства от государства. Программа начала свою работу сегодня.
Эта новая программа денежных накоплений была запущена государством в текущем году с целью помощи гражданам в накоплении средств на крупные покупки или на будущее. Присоединиться к программе можно всего лишь несколькими кликами в мобильном приложении банка.
Функция доступна всем пользователям "Сбербанк Онлайн". Для участия в программе нужно зайти в мобильный банк, выбрать раздел с информацией о накоплениях, а затем выбрать графу долгосрочных сбережений и следовать инструкциям на экране.
Сбербанк стал одним из первых российских финансовых учреждений, предоставивших такой простой доступ к совместному накоплению с государством. Приложение уже используется около 80 миллионами россиян, поэтому эта возможность актуальна практически для всех.
Участники программы получают различные бонусы. Например, в первые три года можно получить до 108 тысяч рублей дополнительных средств от властей. Кроме того, каждый год можно будет вернуть до 52 тысяч рублей в качестве налогового вычета от общей суммы накоплений. Это предоставляет возможность использовать деньги на образование, покупку жилья или накопление на пенсию, заверяют организаторы.
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