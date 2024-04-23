Бросайте трубку сразу: внимание всем пользователям “Сбербанк Онлайн”
- 23:20 23 апреля
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- Служба новостей
Мошенники, занимающиеся финансовыми махинациями, разработали новый метод обмана, который использует функцию демонстрации экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Эту информацию опубликовал Сбербанк на своем сайте.
Преступники создают фальшивый профиль в мессенджере, подделывая аккаунт Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка. После этого они звонят, выдавая себя за сотрудников банка, и спрашивают жертву, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники утверждают, что скоро свяжется специалист для помощи в обновлении приложения.
Затем они звонят с другого аккаунта и утверждают, что проводят видео идентификацию клиента по биометрическим данным. Убеждая клиента, они просят включить демонстрацию экрана, утверждая, что это необходимо для активации системы диагностики счета. На самом деле, через трансляцию экрана мошенники получают доступ к данным карты, балансу счета и кодам из SMS-сообщений от банка.
Чтобы защититься от этой новой схемы мошенничества, связанной с демонстрацией экрана в мессенджерах, рекомендуется:
- не отвечать на звонки и сообщения от незнакомых аккаунтов;
- сотрудники банков не связываются с клиентами через мессенджеры и социальные сети;
- не включать демонстрацию экрана во время разговора с незнакомыми людьми, чтобы мошенники не получили доступ к вашим личным данным, включая номера карт, суммы на счетах и другую конфиденциальную информацию;
- будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Рекомендуется загружать обновления напрямую из официальных источников, таких как App Store и Google Play, а не по ссылкам из сообщений.
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