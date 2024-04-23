Бросайте трубку сразу: внимание всем пользователям “Сбербанк Онлайн”

Мошенники, занимающиеся финансовыми махинациями, разработали новый метод обмана, который использует функцию демонстрации экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Эту информацию опубликовал Сбербанк на своем сайте.

Преступники создают фальшивый профиль в мессенджере, подделывая аккаунт Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка. После этого они звонят, выдавая себя за сотрудников банка, и спрашивают жертву, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники утверждают, что скоро свяжется специалист для помощи в обновлении приложения.