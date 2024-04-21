В Коми за последние сутки произошло 4 возгорания, в результате одного из них погиб мужчина
- 16:30 21 апреля
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- Инга Межевикина
Благодаря быстрой реакции пожарных, удалось спасти 15 человек, в том числе троих детей.
Как сообщают в ГУ МЧС по Коми, 20 апреля в усть-цилемском районе поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Набережная в селе Усть-Цильма. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Три человека смогли самостоятельно эвакуироваться из дома. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра, пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы шесть пожарных и две единицы техники. Предварительная причина пожара - неправильное обращение с бытовыми электроприборами.
Также 20 апреля в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании на балконе жилого дома по адресу: улица Слободская, дом 2. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Пятьдесят человек самостоятельно покинули дом, а пожарным удалось спасти 15 человек, включая троих детей. Горение было ликвидировано на площади 15 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 27 пожарных и девять единиц техники. Предварительная причина пожара - небрежное обращение с огнем.
Также 20 апреля в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома по адресу: улица Димитрова, дом 48. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Двадцать человек смогли самостоятельно эвакуироваться из дома. В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина 1977 года рождения. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 14 пожарных и три единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Также 20 апреля в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района поступило сообщение о возгорании бани в селе Палевицы. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Горение было ликвидировано на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы пять пожарных и две единицы техники. Предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.
Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает о том, что пожар легче предотвратить, чем потушить! Чтобы защитить жизнь и имущество от пожара, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Напomnем, что в случае возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номеру 01 с городского телефона или по номерам 101, 112 с мобильного телефона.