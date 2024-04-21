В Коми за последние сутки произошло 4 возгорания, в результате одного из них погиб мужчина

Благодаря быстрой реакции пожарных, удалось спасти 15 человек, в том числе троих детей.

Как сообщают в ГУ МЧС по Коми, 20 апреля в усть-цилемском районе поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Набережная в селе Усть-Цильма. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Три человека смогли самостоятельно эвакуироваться из дома. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра, пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы шесть пожарных и две единицы техники. Предварительная причина пожара - неправильное обращение с бытовыми электроприборами.

Также 20 апреля в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании на балконе жилого дома по адресу: улица Слободская, дом 2. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Пятьдесят человек самостоятельно покинули дом, а пожарным удалось спасти 15 человек, включая троих детей. Горение было ликвидировано на площади 15 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 27 пожарных и девять единиц техники. Предварительная причина пожара - небрежное обращение с огнем.