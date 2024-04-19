В Ухте иномарка вылетела с трассы, избегая лобового столкновения
- 13:45 19 апреля
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- Елизавета Петрова
В Ухте иномарка вылетела с трассы, уходя от лобового столкновения. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
Автомобиль случайно выехал с трассы, избегая столкновения с автомобилем, двигавшимся навстречу. Авария произошла вблизи поселка Ярега, что находится в районе Ухты.
Причиной аварии стало то, что водитель Renault Duster решил обогнать трактор-погрузчик на подъеме, когда был вне зоны видимости других участников дорожного движения. В результате, автомобиль Kia Sorento, который двигался по своей полосе встречного движения, был вынужден съехать с дороги, перевернулся и получил серьезные повреждения.
Виновник аварии покинул место происшествия, однако сотрудникам ГИБДД удалось выяснить его личность - это оказался пожилой мужчина, утверждающий, что в тот день он не садился за руль.
По данным УГИБДД по Коми, данное ДТП было признано административным правонарушением и не привело к пострадавшим.