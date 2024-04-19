В Ухте иномарка вылетела с трассы, избегая лобового столкновения

В Ухте иномарка вылетела с трассы, уходя от лобового столкновения. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Автомобиль случайно выехал с трассы, избегая столкновения с автомобилем, двигавшимся навстречу. Авария произошла вблизи поселка Ярега, что находится в районе Ухты.