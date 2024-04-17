Россияне схватились за сердце: с 18 апреля будут давать штраф за забор на даче или огороде
- 10:46 17 апреля
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- Служба новостей
Согласно юристу по земельным вопросам Сергею Коломийцеву, действующее законодательство устанавливает технические требования к заборам, включая их расположение и высоту. Однако оно не включает понятия красоты и эстетики. Поэтому соседи не могут привлечь владельца участка к ответственности за установку некрасивого забора в соответствии с законом, сообщает progorod33.ru.
Хотя наказать соседа за установку портящего вид забора невозможно, есть другие способы решить эту проблему. Соседи имеют право установить новый эстетичный забор на чужом участке, но только с разрешения владельца и с соблюдением правовых норм.
Если соседи готовы покрыть расходы на замену забора, они могут это сделать вместо владельца участка, но при условии согласия владельца и соблюдения закона.
Официально жаловаться на неэстетичный забор и требовать штрафов бессмысленно, так как закон не регулирует вопросы внешней красоты ограждений. Рекомендуется решать такие проблемы путем переговоров и сотрудничества соседей для достижения взаимоприемлемого решения.
Важно проявлять взаимное уважение и стремиться к созданию комфортных условий для загородного отдыха всех жителей дачных поселков и садоводческих товариществ.