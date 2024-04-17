Россияне схватились за сердце: с 18 апреля будут давать штраф за забор на даче или огороде

Согласно юристу по земельным вопросам Сергею Коломийцеву, действующее законодательство устанавливает технические требования к заборам, включая их расположение и высоту. Однако оно не включает понятия красоты и эстетики. Поэтому соседи не могут привлечь владельца участка к ответственности за установку некрасивого забора в соответствии с законом, сообщает progorod33.ru.

Хотя наказать соседа за установку портящего вид забора невозможно, есть другие способы решить эту проблему. Соседи имеют право установить новый эстетичный забор на чужом участке, но только с разрешения владельца и с соблюдением правовых норм.