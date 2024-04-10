Испытательная лаборатория в Коми расширила область аккредитации

Испытательная лаборатория в Республике Коми успешно прошла аккредитацию и расширила свою область компетенции. Экспертная организация, уполномоченная Федеральной службой по аккредитации, подтвердила квалификацию испытательной лаборатории Усинского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Север» и расширила ее полномочия.



Проведенная комиссией экспертов дистанционная проверка отметила соответствие лаборатории в Усинске критериям аккредитации и государственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».



Эксперты, проводящие выборочную оценку правильности проведения испытаний нефти в испытательной лаборатории, подтвердили, что сотрудники отдела владеют всеми необходимыми методами исследования и проводят измерения в строгом соответствии с нормативной документацией.

Проверяющие также отметили успешное функционирование системы менеджмента качества лаборатории, разработанной на предприятии.



В результате, международные эксперты подтвердили компетентность и квалификацию лаборатории и расширили ее область аккредитации на пять показателей качества нефти. Теперь испытательная лаборатория Усинского районного нефтепроводного управления имеет право делать выводы о соответствии продукции нормативам по 22 показателям качества нефти.



Центр испытательной лаборатории Усинского районного нефтепроводного управления начал свою работу в 1978 году. Отдел контролирует качество нефтяной смеси, перекачиваемой через магистральный нефтепровод Уса — Ухта, а также осуществляет контроль качества смеси нефти с усинских месторождений, поступающей в систему нефтепроводного предприятия. В составе лаборатории работает 16 квалифицированных специалистов.