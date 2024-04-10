Появилась информация, каких редких специалистов в Коми ищут компании

Должность требует от кандидата записывать и публиковать видео о законных способах освобождения от долгов, а также проводить активное общение с аудиторией компании и социальные сети, следуя контент-плану. Компания предлагает обучение и поддержку, а также бонусы за каждый заключенный блогером договор. Ему предлагается зарплата от 30 тысяч рублей и «до потолка».

Помимо этого, местные работодатели активно ищут редких специалистов таких профессий, как заточник, наполнитель баллонов (с зарплатой до 40 тысяч рублей), биолог, организатор экскурсий, овощевод (от 40 тысяч рублей), а также корпоративный блогер (с максимальной зарплатой до 50 тысяч рублей), выпарщик щелоков (до 65,3 тысячи рублей), аукционист (до 90 тысяч рублей), забирщик (до 120 тысяч рублей) и геодезист (со зарплатой от 220 тысяч рублей).