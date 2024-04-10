При поддержке СЛПК в Коми закупили тренажеры-симуляторы для врачей и фельдшеров скорой помощи

Сотрудники скорых в Коми будут оттачивать профессиональные навыки на специальных симуляционных тренажерах. В рамках соглашения о сотрудничестве между Сыктывкарским ЛПК и правительством Коми, на их закупку комбинат выделил Территориальному центру медицины катастроф республики 2,5 млн рублей.

Сейчас в “центре” используют современные тренажеры для расширенной сердечно-легочной реанимации у взрослого и у ребенка, для извлечения инородного тела из верхних дыхательных путей, промывания желудка, для родовспоможения, пункции плевральной полости.

Тренировки на симуляционном оборудовании для южных подразделений скорой проходят в Сыктывкаре. А в Ухте такая аппаратура появится впервые – теперь центр медицины катастроф может организовывать занятия и для скорых из центральной части республики.