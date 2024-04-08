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В зоне проведения СВО погиб житель Коми

В зоне проведения СВО погиб житель Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб Дмитрий Афанасьев из Троицко-Печорского района.

Глава региона Владимир Уйба сообщил в социальных сетях, что в ходе проведения СВО геройски погиб сержант Дмитрий Афанасьев. 

Дмитрий Владимирович Афанасьев родился в поселке Комсомольск-на-Печоре в Троицко-Печорском районе. После – проживал в Троицко-Печорске. Служил в должности командира мотострелкового отделения.

Губернатор республики отметил, что боец мужественно, с честью выполнил воинский и гражданский долг. Также, Владимир Уйба выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия Афанасьева. 

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