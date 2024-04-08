"Проверять будут абсолютно всех": пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 10 апреля

С 10 апреля вводится новая инициатива, направленная на защиту пожилых граждан от мошенничества. Организаторы будут проводить беседы с пожилыми людьми на улицах, чтобы информировать их о различных схемах мошенничества. Эта процедура будет осуществляться на региональном уровне, где сотрудники полиции и другие специалисты будут рассказывать пенсионерам о наиболее распространенных мошеннических схемах и давать рекомендации по их предотвращению.

Основная цель инициативы заключается в защите пожилых людей от мошенничества. Уровень мошенничества, совершаемого в отношении пожилых людей, остается высоким, поэтому такие меры предосторожности являются важными.