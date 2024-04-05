В Сыктывкаре спортивная Toyota сбила пенсионерку на перекрестке

В Сыктывкаре водитель автомобиля Toyota Celica сбил 75-летнюю женщину на перекрестке. Происшествие произошло 4 апреля в 8:00. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.

По данным рассказа очевидцев, 28-летний мужчина, управляя спортивным автомобилем, двигался по улице Оплеснина в направлении улицы Старовского.