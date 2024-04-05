В Сыктывкаре спортивная Toyota сбила пенсионерку на перекрестке
- 09:00 5 апреля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре водитель автомобиля Toyota Celica сбил 75-летнюю женщину на перекрестке. Происшествие произошло 4 апреля в 8:00. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.
По данным рассказа очевидцев, 28-летний мужчина, управляя спортивным автомобилем, двигался по улице Оплеснина в направлении улицы Старовского.
На нерегулируемом перекрестке улицы Оплеснина и улицы Старовского водитель совершал поворот направо на улицу Катаева, когда он наехал на переходящую проезжую часть пока пенсионерку, которая пересекала пешеходный переход слева направо.
Пострадавшая женщина получила ушиб правой голени в результате ДТП и была госпитализирована. Согласно предоставленной информации от ГИБДД, водитель спортивного автомобиля уже 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Как указано, он начал свой стаж управления автомобилем в 2016 году.