Мишустин заявил, что средняя зарплата в России превысила 73 тысячи рублей

По словам Михаила Мишустина, председателя Правительства Российской Федерации, средняя заработная плата в стране превышает 73 тысячи рублей. Он также отметил, что количество людей, живущих за чертой бедности, сократилось до 13,5 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин высказался об этом на заседании Государственной Думы, отвечая на заявление Геннадия Зюганова, лидера Коммунистической партии Российской Федерации. Зюганов утверждал, что невозможно выжить на зарплату в 20 тысяч рублей в месяц.

В ответ Мишустин заявил, что 20 тысяч рублей являются неправильной оценкой средней заработной платы. Он подчеркнул, что средняя зарплата в стране составляет 73 тысячи рублей, и он может предоставить расчеты, основанные на данных работодателей.