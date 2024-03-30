Срочная новость: россиян призвали покинуть свои дома 30 марта 2024 года

24 марта этого года наступила восточная элонгация Меркурия, феномен астрономического характера, когда данная планета достигает наибольшего углового удаления от солнца. Это в свою очередь означает, что Меркурий становится особенно видимым для наблюдателей, находящихся на земле.

По информации, предоставленной progorod58.ru, наблюдение за Меркурием возможно сразу после наступления сумерек, когда планета будет находиться на низком уровне наблюдаемости. Однако, световое загрязнение от городских источников освещения может существенно затруднить восприятие астрономических явлений, поэтому рекомендуется россиянам покинуть крупные города в целях наблюдения. Отдаленные от населенных пунктов местности открывают более ясное небо, что способствует более детальному рассмотрению небесных объектов.