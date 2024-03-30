Срочная новость: россиян призвали покинуть свои дома 30 марта 2024 года
- 12:15 30 марта
- 6+
- Служба новостей
24 марта этого года наступила восточная элонгация Меркурия, феномен астрономического характера, когда данная планета достигает наибольшего углового удаления от солнца. Это в свою очередь означает, что Меркурий становится особенно видимым для наблюдателей, находящихся на земле.
По информации, предоставленной progorod58.ru, наблюдение за Меркурием возможно сразу после наступления сумерек, когда планета будет находиться на низком уровне наблюдаемости. Однако, световое загрязнение от городских источников освещения может существенно затруднить восприятие астрономических явлений, поэтому рекомендуется россиянам покинуть крупные города в целях наблюдения. Отдаленные от населенных пунктов местности открывают более ясное небо, что способствует более детальному рассмотрению небесных объектов.
Меркурий, принимающий вид яркой точки света на западном небе, может быть разглядеть невооруженным глазом или с помощью бинокля во время восточной элонгации. Для оптимального наблюдения рекомендуется выбрать место с открытым горизонтом и отсутствием преград, таких как деревья или здания.
Жителей России призывают покинуть свои города уже 29 марта, чтобы не пропустить это редкое астрономическое явление.