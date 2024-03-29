Купите лотерейный билет: кто по прогнозу Павла Глобы обретет денежную фортуну с 31 марта

Фото из архива "Про Города"

Они попадут в стремительный водоворот денежного безумия По словам известного астролога Павла Глобы, эти люди могут без опасений попытать свою удачу в лотерее. По его прогнозу, приход денежной удачи ожидается с 28 марта. Приобретение лотерейного билета не будет лишним. Об этом сообщает новостной портал gorodkirov.ru.

Список счастливчиков весны начинается с Овнов. Эти люди в ближайшем будущем смогут успешно справиться с любым делом, порученным им. Неудивительно, что их финансовое благополучие будет увеличиваться с каждым часом. Кроме того, важную роль сыграет внешний источник. Возможно, они получат наследство от дальних родственников или кто-то вернет старый долг.