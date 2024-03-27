В Эжве директора магазина оштрафовали за торговлю сигаретами рядом со школой

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара провела проверку по жалобе местного жителя, касающейся нарушения законодательства об охране здоровья от воздействия табачного дыма и последствий потребления табачной продукции. В результате проверки выяснилось, что директор магазина "Магнит" нарушил закон, разрешая продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от школы №34. Согласно действующему закону, запрещено торговать табачными изделиями на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений.

Однако в магазине "Магнит" на улице Юности в Эжве продолжалась продажа табачной продукции, нарушая требования закона. Прокуратура решила возбудить дело об административном правонарушении в отношении директора магазина по статье 14.53 КоАП РФ, которая касается несоблюдения ограничений в сфере торговли табачной продукцией.