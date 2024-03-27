В Эжве директора магазина оштрафовали за торговлю сигаретами рядом со школой
- 16:30 27 марта
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- Елизавета Петрова
Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара провела проверку по жалобе местного жителя, касающейся нарушения законодательства об охране здоровья от воздействия табачного дыма и последствий потребления табачной продукции.
В результате проверки выяснилось, что директор магазина "Магнит" нарушил закон, разрешая продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от школы №34. Согласно действующему закону, запрещено торговать табачными изделиями на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений.
Однако в магазине "Магнит" на улице Юности в Эжве продолжалась продажа табачной продукции, нарушая требования закона. Прокуратура решила возбудить дело об административном правонарушении в отношении директора магазина по статье 14.53 КоАП РФ, которая касается несоблюдения ограничений в сфере торговли табачной продукцией.
Получив материалы от прокуратуры, Управление Роспотребнадзора по Республике Коми приняло решение привлечь директора магазина к административной ответственности и назначить штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако данное постановление еще не вступило в законную силу. В результате проведенной проверки торговля табачной продукцией в магазине "Магнит" была прекращена.