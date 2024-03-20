В Корткеросе из-за неочищенной от снега крыши сгорел дом
- 08:15 20 марта
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- Татьяна Зубова
В Корткеросском районе перед судом предстанет директор управляющей компании, по вине которого сгорел весь дом. Подробности дела рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
В ведомстве пояснили, что еще в феврале 2022 года в одном из домов села Корткерос снег и наледь, что сошли с крыши, разрушили изоляцию внутридомового кабеля. В результате произошло межфазное замыкание, ставшее в итоге причиной пожара. Здание полностью сгорело.
По версии следствия, вина в случившемся лежит именно на руководителе управляющей компании, поскольку она не организовала своевременную очистку кровли от снега, что и привело в итоге к страшным последствиям.
Правоохранители собрали достаточную доказательную базу. Далее дело рассмотрят в суде.
Напомним, ранее в Печоре на семилетнего ребенка прямо у подъезда дома упала ледяная глыба.