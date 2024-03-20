В Корткеросе из-за неочищенной от снега крыши сгорел дом

В Корткеросском районе перед судом предстанет директор управляющей компании, по вине которого сгорел весь дом. Подробности дела рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве пояснили, что еще в феврале 2022 года в одном из домов села Корткерос снег и наледь, что сошли с крыши, разрушили изоляцию внутридомового кабеля. В результате произошло межфазное замыкание, ставшее в итоге причиной пожара. Здание полностью сгорело.