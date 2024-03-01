В Печоре на 7-летнего мальчика упала ледяная глыба

Как уточнили в СУ СКР по Коми, происшествие случилось в среду, 27 февраля, рядом с подъездом одного из домов по улице Советской. Инцидент взяли на контроль ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По информации управляющей компании, очистку от снега и наледи кровли и самовольно настроенных лоджий произвели на объекте еще 25 и 26 февраля. Однако на одном из таких балконов со скатом кровли во двор дома доступа с внешней стороны у рабочих не было. Очистить наледь не удалось. Собственнику неоднократно в устной форме и через портал Госуслуги передавали информацию о необходимости очистить балкон. Однако ответной реакции не поступило. В результате произошло падение наледи с крыши балкона, сообщает БНК со ссылкой на администрацию города.