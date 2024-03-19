Фермера из Вуктыла обязали вернуть Минсельхозу Коми 12 миллионов рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Фермер из Вуктыла, Игорь Моисеев, был обязан вернуть Министерству сельского хозяйства Коми около 12 миллионов рублей. Региональное ведомство выиграло дело против него в Арбитражном суде республики. Об этом сообщает БНК. Суд принял решение о взыскании с Моисеева субсидии в размере почти 12 миллионов рублей, а также госпошлины в размере более 82 тысяч рублей. Однако решение суда еще не вступило в законную силу.

В феврале этого года, Арбитражный суд вынес решение по другому делу, в котором также фигурировал Игорь Моисеев. Администрация Вуктыла отсудила у него неустойку в размере более 23 тысяч рублей и субсидию на организацию цеха по переработке молока в рамках проекта "Народный бюджет" в размере более 1 миллиона рублей.

Недавно стало известно, что в ноябре 2023 года на ферме Игоря Моисеева в Вуктыле погибли коровы. По предварительным данным, животных не кормили и не поили, хотя у фермера были все возможности для этого. Этот инцидент привлек внимание общественности и вызвал волну негодования.

Игорь Моисеев получал государственную поддержку для развития своего фермерского хозяйства. В 2021 году ему был выделен грант в размере 16,9 миллиона рублей на развитие фермы. Кроме того, ежегодно ему оказывалась помощь на содержание скота, в 2023 году он получил 1,5 миллиона рублей на эти цели и 600 тысяч рублей на техническое перевооружение.

Однако после происшествия с коровами и вследствие негативной реакции общественности, Моисеев решил завершить свою деятельность. Имущество, на которое были потрачены субсидии, будет передано в муниципальную собственность в соответствии с предусмотренными правилами.

Более того, Игорь Моисеев также построил приют для бездомных собак во время своей работы в Вуктыле. Этот приют стал значимым вкладом в помощь бездомным животным в регионе.

Следует отметить, что по инициативе региональной прокуратуры, в отношении Моисеева было возбуждено уголовное дело. Контролирующие органы продолжают наблюдать за ситуацией и проводят дополнительные проверки.