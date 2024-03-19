Фермера из Вуктыла обязали вернуть Минсельхозу Коми 12 миллионов рублей
- 16:30 19 марта
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- Елизавета Петрова
Фермер из Вуктыла, Игорь Моисеев, был обязан вернуть Министерству сельского хозяйства Коми около 12 миллионов рублей. Региональное ведомство выиграло дело против него в Арбитражном суде республики. Об этом сообщает БНК.
Суд принял решение о взыскании с Моисеева субсидии в размере почти 12 миллионов рублей, а также госпошлины в размере более 82 тысяч рублей. Однако решение суда еще не вступило в законную силу.
В феврале этого года, Арбитражный суд вынес решение по другому делу, в котором также фигурировал Игорь Моисеев. Администрация Вуктыла отсудила у него неустойку в размере более 23 тысяч рублей и субсидию на организацию цеха по переработке молока в рамках проекта "Народный бюджет" в размере более 1 миллиона рублей.
Недавно стало известно, что в ноябре 2023 года на ферме Игоря Моисеева в Вуктыле погибли коровы. По предварительным данным, животных не кормили и не поили, хотя у фермера были все возможности для этого. Этот инцидент привлек внимание общественности и вызвал волну негодования.
Игорь Моисеев получал государственную поддержку для развития своего фермерского хозяйства. В 2021 году ему был выделен грант в размере 16,9 миллиона рублей на развитие фермы. Кроме того, ежегодно ему оказывалась помощь на содержание скота, в 2023 году он получил 1,5 миллиона рублей на эти цели и 600 тысяч рублей на техническое перевооружение.
Однако после происшествия с коровами и вследствие негативной реакции общественности, Моисеев решил завершить свою деятельность. Имущество, на которое были потрачены субсидии, будет передано в муниципальную собственность в соответствии с предусмотренными правилами.
Более того, Игорь Моисеев также построил приют для бездомных собак во время своей работы в Вуктыле. Этот приют стал значимым вкладом в помощь бездомным животным в регионе.
Следует отметить, что по инициативе региональной прокуратуры, в отношении Моисеева было возбуждено уголовное дело. Контролирующие органы продолжают наблюдать за ситуацией и проводят дополнительные проверки.
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