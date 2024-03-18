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На одной из улиц Сыктывкара запретили парковку авто

На одной из улиц Сыктывкара запретили парковку авто Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На улице Католикова в Сыктывкаре изменились дорожные знаки. О нововведениях рассказали в МКП "Дорожное хозяйство".

Теперь остановка и стоянка автомобилей запрещена почти на всей улице - это около 300 метров дороги.

Отметим, за нарушение правил стоянки предусмотрен штраф 500 рублей.

Напомним, ранее в Сыктывкаре изменилась схема движения автомобилей около железнодорожного вокзала. Мэрия пришла к такому решению из-за загруженности проезжей части, однако первоначальные изменения вызволи лишь негодование водителей. Новая схема оказалась неудобной, движение авто было затруднено.

Другие перемены произошли в Воркуте. Дорожники убрали в городе лишний светофор на пересечении улиц Московская и Парковая. Теперь этот перекресток нерегулируемый.

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