Состоялась встреча Владимира Уйба с активом Совета ветеранов города Сыктывкара

Фото пресс-службы главы Коми

Глава Республики Коми, Владимир Уйба, в ходе встречи с ветеранами ответил на ряд вопросов, связанных с санаторно-курортным лечением, социально-реабилитационными услугами, медицинской помощью ветеранам и социальной поддержкой. Он подчеркнул важность общения с людьми старшего поколения, которые обладают богатым жизненным опытом. Уйба отметил, что в Республике Коми уделяется большое внимание решению актуальных вопросов.

Благодаря национальным проектам удалось достичь значительных результатов. Правительство региона активно привлекает федеральные средства для строительства социально значимых объектов, что предоставляет отличную возможность улучшить ситуацию во многих сферах.

Республика Коми участвует во всех проектах на условиях софинансирования, строя объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры. Владимир Уйба подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена и в будущем, в рамках новых национальных проектов, объявленных президентом России, Владимиром Путиным, в Послании Федеральному Собранию.

Он отметил, что важным аспектом будет обновление медицинского оборудования и поставка высокотехнологичного оборудования в регион. Также будет продолжена работа по увеличению средней продолжительности жизни при поддержке федеральных органов.

Глава региона выразил благодарность ветеранам за всестороннюю помощь, которую они оказывают участникам специальной военной операции, а также за активное участие в патриотическом воспитании молодежи. В свою очередь, ветераны выразили признательность главе Республики Коми за активную поддержку их движению.

Ветераны отметили, что Республика Коми является лидером среди регионов страны по ряду вопросов. В своей деятельности они ощущают прогресс и достижения региона. Например, в период с 2020 по 2022 годы в регионе проводился ремонт жилых помещений для ветеранов.

Это свидетельствует о внимании и заботе о ветеранском сообществе в Республике Коми. В заключение, глава Республики Коми подчеркнул, что важно продолжать работу в направлении улучшения условий жизни и оказания поддержки ветеранам.