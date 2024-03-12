Теперь точно будет: пенсионеры со званием "Ветеран труда" получат доплату к пенсии в 2024 год

Федеральные льготники, напротив, могут использовать льготы на всей территории Российской Федерации. Однако конкретные виды поддержки, такие как налоговые, жилищные, транспортные и медицинские льготы, а также единовременные или регулярные выплаты, устанавливаются местными органами власти.

Статус ветерана труда на региональном уровне присваивается в соответствии с критериями, установленными местными властями. Эти критерии могут включать признание губернатора, сокращенный трудовой стаж, достижение определенного возраста, награждение знаками отличия местных властей, а также опыт работы в определенной области, крае или городе.