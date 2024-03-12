На некоторые районы Коми обрушится сильная метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение
- 16:00 12 марта
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- Елизавета Петрова
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми" в районах МО "Воркута" и МО "Инта" объявлено штормовое предупреждение.
С18 часов 12 марта до 6 часов 13 марта на крайнем северо-востоке этих районов ожидается усиление З, ЮЗ ветра 9-14 м/с, порывами до 19-24 м/с, метель с ухудшением видимости до 1000-500 м.
Районы: МО "Воркута", МО "Инта".
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн. Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды. Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.