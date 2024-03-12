Очередной день актировки объявили в некоторых школах Коми

Сегодня, 12 марта, в Воркуте и Вуктыле отменили занятия в связи с плохими погодными условиями. Все дело в морозах, что продолжают царить на территории региона.

Напомним, ранее в Печоре бооьше недели были закрыты все школы города. Причина - менингитовая инфекция, что зафиксировали в учебном заведении. Один из заболевших, 17-летний молодой человек, скончался, ещё несколько детей проходили лечение в стационаре. Образовательный процесс вернули к прежнему режиму лишь вчера, 12 марта. Однако ряд ограничительных мер продолжает действовать на территории города.