Коми лесопожарный центр закупит более 600 тысяч сеянцев сосны и ели
- 11:34 7 марта
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- Елизавета Петрова
Коми лесопожарный центр планирует провести закупку более 600 тысяч сеянцев сосны и ели на сумму 11,6 млн рублей. Заявка на поставку посадочного материала для нужд ГАУ РК "Коми лесопожарный центр" была размещена на портале госзакупок.
Организации, заинтересованные в участии в электронном аукционе, могут подать свои документы до 21 марта. После этого, 27 марта, конкурсная комиссия определит победителя и заключит с ним договор.
По условиям технической документации, подрядчик должен поставить посадочный материал с 1 мая по 30 сентября 2024 года. Общее количество молодых деревьев с закрытой корневой системой, которое необходимо передать Лесопожарному центру по контракту, составляет 604 871 штук. Из них 574,5 тысячи являются сеянцами сосны обыкновенной, а 30,3 тысячи - сеянцами ели.
Важно отметить, что возраст сеянцев должен быть не менее 1 года, а диаметр ствола корневой шейки не должен быть менее 2 мм, а высота - не менее 8 см. Подрядчик также обязан предоставить паспорт на посадочный материал и другие сертификаты, подтверждающие качество и соответствие товара законодательству.