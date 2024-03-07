Коми лесопожарный центр закупит более 600 тысяч сеянцев сосны и ели

Коми лесопожарный центр планирует провести закупку более 600 тысяч сеянцев сосны и ели на сумму 11,6 млн рублей. Заявка на поставку посадочного материала для нужд ГАУ РК "Коми лесопожарный центр" была размещена на портале госзакупок.

Организации, заинтересованные в участии в электронном аукционе, могут подать свои документы до 21 марта. После этого, 27 марта, конкурсная комиссия определит победителя и заключит с ним договор.