В ЦРБ Печоры госпитализировали 15 больных с симптомами менингококкового назофарингита

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В ЦРБ Печоры находятся 15 больных с симптомами менингококкового назофарингита. Об этом сообщают вадминистрации муниципалитета. Эти люди контактировали с больным, у которого была генерализованная форма менингококковой инфекции. В настоящее время все 15 контактных лиц находятся в инфекционном отделении Печорской ЦРБ, и их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в администрации Печоры.

Менингококковый назофарингит, или острое воспаление носоглотки, обычно проявляется в легкой форме. Однако, с точки зрения распространения инфекции, это состояние представляет серьезную опасность.

Поскольку больной человек, не находящийся под наблюдением медицинского персонала, может свободно ходить на работу или в школу и заражать других людей. Поэтому важно принять меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.