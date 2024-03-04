Роспотребнадзор Коми прокомментировал случай менингококковой инфекции у подростка из Печоры

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Роспотребнадзор Коми прокомментировал принимаемые меры в связи с обнаружением случая менингококковой инфекции у подростка. Специалисты продолжают активный контроль за проведением противоэпидемических мероприятий после обнаружения генерализованной менингококковой инфекции у подростка в городе Печора.

Представители Роспотребнадзора сообщили, что все контактные лица субъекта наблюдения охвачены медицинским контролем. Они получили вакцину против менингококковой инфекции и сейчас проходят химиопрофилактику.