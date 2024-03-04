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Роспотребнадзор Коми прокомментировал случай менингококковой инфекции у подростка из Печоры

Роспотребнадзор Коми прокомментировал случай менингококковой инфекции у подростка из ПечорыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Роспотребнадзор Коми прокомментировал принимаемые меры в связи с обнаружением случая менингококковой инфекции у подростка. Специалисты продолжают активный контроль за проведением противоэпидемических мероприятий после обнаружения генерализованной менингококковой инфекции у подростка в городе Печора.

Представители Роспотребнадзора сообщили, что все контактные лица субъекта наблюдения охвачены медицинским контролем. Они получили вакцину против менингококковой инфекции и сейчас проходят химиопрофилактику.

По данным ведомства, 50% контактных лиц уже завершили 10-дневное медицинское наблюдение, а вакцинация против менингококковой инфекции продолжается для остальных. В рамках противоэпидемических мероприятий специалисты Роспотребнадзора провели семинар по эпидемиологии, клинике и профилактике менингококковой инфекции с участием медицинских работников Печорской центральной районной больницы.

В семинаре также приняли участие эксперт из Управления Роспотребнадзора в Республике Коми и главный внештатный детский инфекционист Минздрава Коми. 

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