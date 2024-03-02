Теперь это будет бесплатно. Всех пенсионеров от 55 лет и старше ждет сюрприз с 5 марта
- 07:30 2 марта
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- Служба новостей
Пенсионерам представлен новый проект, который открыт для людей старше 55 лет. Одним из направлений, которое станет бесплатным в ближайшее время, будет доступ к обучению. Это позволит пожилым людям изменить свою жизнь и повысить свой уровень, сообщила пенсионный специалист Анастасия Киреева, пишет progorodsamara.ru.
Согласно эксперту, речь идет о новой образовательной программе для пожилых. Пенсионеры смогут приступить к занятиям по выбранному направлению, чтобы получить новые знания. Курсы будут организованы в разных регионах России.
Организаторы проекта, по словам Киреевой, называют его университетом для людей старшего возраста. Фактически, это будет функционировать как обычное учебное заведение, и посещение занятий будет абсолютно бесплатным для лиц от 55 лет.
Пенсионеры приглашаются изучить различные предметы: от иностранных языков до финансовой грамотности. Также можно выбрать спортивные занятия для улучшения здоровья, заняться рукоделием, что пользовалось популярностью среди пожилых. В рамках этих занятий можно освоить новую профессию или просто расширить свой кругозор, отметила эксперт.
В рамках новых профессий программа предусматривает изучение основ дизайна, медицины, журналистики и даже психологии. Записаться на эти курсы смогут пенсионеры уже с 5 марта. Обучение будет проводиться до конца весны текущего года, аналогично другим образовательным учреждениям.