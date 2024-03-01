В Инте мужчина зарезал женщину, а после поджег ее квартиру
- 06:30 1 марта
- 16+
- Татьяна Зубова
Вчера 29 февраля, в региональных пабликах распространилась информация о пенсионере из Инты, что зарезал женщину, а после поджег ее квартиру в доме по улице Горького.
Позднее эту информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.
В материалах дела уточняется, что погибшей оказалась 41-летняя местная жительница. Ее тело было изранено ножом.
Как позднее выяснили правоохранители, к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 64-летний горожанин, что только недавно вышел на свободу после очередного заключения. По версии следствия, в день трагедии между женщиной и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний схватил нож и вонзил лезвие в пострадавшую. Удары пришлись, в том числе в область груди. От обильной кровопотери женщина скончалась на месте. Однако на этом пенсионер не остановился. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег квартиру.
В настоящий момент подозреваемый задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).