В Инте мужчина зарезал женщину, а после поджег ее квартиру

Вчера 29 февраля, в региональных пабликах распространилась информация о пенсионере из Инты, что зарезал женщину, а после поджег ее квартиру в доме по улице Горького.

Как позднее выяснили правоохранители, к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 64-летний горожанин, что только недавно вышел на свободу после очередного заключения. По версии следствия, в день трагедии между женщиной и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний схватил нож и вонзил лезвие в пострадавшую. Удары пришлись, в том числе в область груди. От обильной кровопотери женщина скончалась на месте. Однако на этом пенсионер не остановился. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег квартиру.