В Инте по вине подростка четверо гимназистов оказались в больнице

В Инте подросток принес в школу едкую жидкость, от которой детям в классе стало плохо, сообщает Комиинформ со ссылкой на "Спас-Коми".

Речь идет о городской гимназии №3. Ребенок принес неизвестное вещество в бутылке, открыл ее во время учебного процесса. Учащиеся, находившиеся в классе, резко почувствовали себя плохо. Педагоги вызвали медиков, вывели детей из класса и оставили помещение с открытыми окнами на проветривание. На место происшествия прибыл, в том числе Интинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС. Место разлива жидкости в помещении не зафиксировано.