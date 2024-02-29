В Инте по вине подростка четверо гимназистов оказались в больнице
- 09:00 29 февраля
- 12+
- Татьяна Зубова
В Инте подросток принес в школу едкую жидкость, от которой детям в классе стало плохо, сообщает Комиинформ со ссылкой на "Спас-Коми".
Речь идет о городской гимназии №3. Ребенок принес неизвестное вещество в бутылке, открыл ее во время учебного процесса. Учащиеся, находившиеся в классе, резко почувствовали себя плохо. Педагоги вызвали медиков, вывели детей из класса и оставили помещение с открытыми окнами на проветривание. На место происшествия прибыл, в том числе Интинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС. Место разлива жидкости в помещении не зафиксировано.
Детей осмотрели врачи, четверых школьников отправили в приемный покой для дополнительного осмотра, после чего всех отпустили домой.
Полиция начала проверку по данному факту, бутылку изъяли для установления содержимого вещества. Подробности выясняются.