В одном из жилых домов Сыктывкара в 31-й раз прорвало трубу
- 08:00 29 февраля
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- Татьяна Зубова
В одном из домов сыктывкарской Орбиты вновь прорвало трубу. Об аварии рассказали местные жители в социальных сетях и прикрепили видео с места событий. Его вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.
На кадрах видно, как в подъезде с потолка капает вода, разводы видны по стенам, на полу - лужи. На других видео - залитая водой квартира.
По словам очевидцев, в этот раз затопленными оказались с третьего по пятый этажи. С начала года это уже пятая авария, связанная с неисправностью труб. А всего на счету дома таких аварий уже больше 30.
Ранее Минстрой Коми совместно с администрацией города сообщали, что взяли на контроль ситуацию в жилом комплексе и ищут пути решения проблемы. Однако конкретных действий на сегодняшний день не поступало.
Напомним, ранее в столице Коми из-за неисправности труб затопило весь подъезд в доме по улице Красных партизан. Ручей воды вытекал из подъезда прямо на улицу.