В одном из жилых домов Сыктывкара в 31-й раз прорвало трубу

В одном из домов сыктывкарской Орбиты вновь прорвало трубу. Об аварии рассказали местные жители в социальных сетях и прикрепили видео с места событий. Его вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

На кадрах видно, как в подъезде с потолка капает вода, разводы видны по стенам, на полу - лужи. На других видео - залитая водой квартира.