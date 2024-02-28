В Коми мужчина стрелял в человека из ружья

В лесах Усть-Куломского района Республики Коми разыгралась трагедия, которая стала предметом судебного разбирательства. Конфликт между 56-летним местным жителем и его младшим 32-летним односельчанином перерос в жестокую драку, а затем в стрельбу. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.

Потерпевший пытался скрыться от разгоряченного обидчика, но его преследователь быстро нашел способ продолжить противостояние. Обвиняемый отправился в свой дом за ружьем, решив отомстить за нанесенную ему обиду.