В Коми мужчина стрелял в человека из ружья
- 17:48 28 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В лесах Усть-Куломского района Республики Коми разыгралась трагедия, которая стала предметом судебного разбирательства. Конфликт между 56-летним местным жителем и его младшим 32-летним односельчанином перерос в жестокую драку, а затем в стрельбу. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.
Потерпевший пытался скрыться от разгоряченного обидчика, но его преследователь быстро нашел способ продолжить противостояние. Обвиняемый отправился в свой дом за ружьем, решив отомстить за нанесенную ему обиду.
Приближаясь к предполагаемому месту встречи, подсудимый заметил своего оппонента, передвигающегося на мотоблоке. Не колеблясь, он прицелился и выстрелил в своего преследователя.
К счастью, потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.