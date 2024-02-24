Культурные учреждения в Коми получили обновление на 7,2 млн рублей

В Коми в прошлом году было выполнено 76 наказов от жителей региона, и 14 из них были связаны с сферой культуры. Республиканский бюджет выделил общую сумму в размере 7,2 млн рублей для обновления учреждений культуры.

В Инте, например, было проведено обновление напольного покрытия и ремонт тамбура в детской библиотеке на сумму 1 млн рублей. Детская школа искусств в городе приобрела новые стулья и музыкальные инструменты для своих учащихся на сумму 260 тыс. рублей.

Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» в Печоре обновило свое материально-техническое оснащение, потратив 100 тыс. рублей. В Доме культуры п. Набережный Печорского района был проведен ремонт полов на сумму 602 тыс. рублей.

Цилемский культурный центр в селе Трусово приобрел комфортные кресла для актового зала на сумму 675 тыс. рублей. В Досуговом центре п. Поляна Сосногорского района было необходимо обновить световое оборудование, и на это было потрачено 110 тыс. рублей для приобретения конвекторов и ламп освещения.

Материально-техническую базу укрепили Княжпогостский районный историко-краеведческий музей в Емве (300 тыс. рублей) и филиалы учреждений культуры в селе Визинга Сысольского района (404 тыс. рублей).

В Ухте был проведен ремонт в Музее истории п. Водный на сумму 400 тыс. рублей, в Усть-Куломском районе – второго этажа Аныбского Дома культуры на сумму 500 тыс. рублей, а в Койгородском районе – замена кровли Дома культуры п. Подзь на сумму 1 млн рублей. Троицко-Печорский районный дом культуры привел в надлежащий вид прилегающую территорию, на что было потрачено 1,7 млн рублей. В Пузлинском клубе в Усть-Куломском районе был приобретен бильярдный стол стоимостью 100 тыс. рублей.