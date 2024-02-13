За неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратились 10 тысяч жителей Коми
- 17:50 13 февраля
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- Елизавета Петрова
В период с 5 по 11 февраля в Коми зарегистрировано 162 случая заражения новым коронавирусом. Кроме того, было зарегистрировано 110 случаев внебольничных пневмоний, среди которых 49 случаев у детей в возрасте до 17 лет. За этот же период с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 10 462 человека, включая 6 806 детей.
Уровень заболеваемости немного вырос по сравнению с предыдущей неделей, однако все еще остается ниже порогового значения. По последним данным на 9 февраля, учебный процесс был полностью приостановлен в четырех средних школах и трех дошкольных учреждениях. Частично он был приостановлен в 148 классах 63 школ и в 26 группах 18 дошкольных учреждений. Это связано с ростом заболеваемости среди детей.
В Сыктывкаре было зарегистрировано 4 486 обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа. Это число оказалось ниже расчетного эпидемического порога, что является положительным сигналом. Не было подтверждено ни одного случая гриппа за последнюю неделю по данным лаборатории Роспотребнадзора по Коми.