За неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратились 10 тысяч жителей Коми

В период с 5 по 11 февраля в Коми зарегистрировано 162 случая заражения новым коронавирусом. Кроме того, было зарегистрировано 110 случаев внебольничных пневмоний, среди которых 49 случаев у детей в возрасте до 17 лет. За этот же период с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 10 462 человека, включая 6 806 детей.

Уровень заболеваемости немного вырос по сравнению с предыдущей неделей, однако все еще остается ниже порогового значения. По последним данным на 9 февраля, учебный процесс был полностью приостановлен в четырех средних школах и трех дошкольных учреждениях. Частично он был приостановлен в 148 классах 63 школ и в 26 группах 18 дошкольных учреждений. Это связано с ростом заболеваемости среди детей.