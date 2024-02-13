В Прилузье мужчина "сдал" за металлолом свой внедорожник

Житель Летки Прилузского района "сдал" свой внедорожник за металлолом. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Коми.

В ведомстве пояснили, что 37-летний сельчанин в сентябре минувшего 2023 года три дня подряд похищал лом черных металлов возле территории сельхозпредприятия в селе Черемуховка. Всего мужчина "насобирал" чуть меньше полутора тысяч килограммов металлолома. А вывозил он все это на своем Hyundai Tucson. В результате преступных действий законный владелец железа потерял около 28 тысяч рублей.