В Прилузье мужчина "сдал" за металлолом свой внедорожник
- 08:30 13 февраля
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- Татьяна Зубова
Житель Летки Прилузского района "сдал" свой внедорожник за металлолом. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Коми.
В ведомстве пояснили, что 37-летний сельчанин в сентябре минувшего 2023 года три дня подряд похищал лом черных металлов возле территории сельхозпредприятия в селе Черемуховка. Всего мужчина "насобирал" чуть меньше полутора тысяч килограммов металлолома. А вывозил он все это на своем Hyundai Tucson. В результате преступных действий законный владелец железа потерял около 28 тысяч рублей.
Когда о нарушении узнали правоохранители, "любитель легкой наживы" оказался на скамье подсудимых. Его признали виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
С учетом всех обстоятельств принято решение о прекращении уголовного преследования. Нарушителя обязали выплатить штраф 20 тысяч рублей. Кроме этого, мужчина лишился своего внедорожника, поскольку именно на этом автомобиле он вывозил украденное.
Приговор уже вступил в законную силу.