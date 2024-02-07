“Мне точно не грозит”: одно из главных заблуждений о гепатите В

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Первая ассоциация, которая возникает при упоминании гепатита В — непристойный образ жизни. Многие думают, что, если в их жизни нет губительных привычек и зависимостей, то им такой диагноз не грозит. Это опасное заблуждение. На деле с гепатитом В может столкнуться любой человек, даже ведущий здоровый образ жизни. Что такое гепатит В? Гепатит – это воспаление тканей печени, которое нарушает ее функционирование. Если заболевание протекает в острой форме, то возникает печеночная недостаточность, которая приводит к летальному исходу.

При отсутствии лечения гепатит становится хроническим, а печень начинает разрушаться. Тогда заболевание переходит в цирроз, затем в рак.

Как передается гепатит В? Вопреки убеждениям, что вирус грозит только употребляющим запрещенные вещества, болезнь может настигнуть любого человека.

Гепатит В имеет несколько путей попадания в организм:

от матери к ребенку;

при незащищенном половом контакте;

при переливании крови;

во время косметологических и лечебных процедур.

Также возможен и бытовой путь. Гепатитом В можно заразиться даже через зубную щетку. В редких случаях вирус попадает в организм с биологической жидкостью, например, кровь или сперма, через травмированные участки кожи: ссадины, царапины, порезы.

Вирус гепатита В способен выживать вне организма человека в течение недели. В это время вирус сохраняет способность вызывать инфекцию, если попадет в организм не вакцинированного человека.

Первые симптомы гепатита В

Печень обладает высокой способностью восстанавливаться. Поэтому длительное время изменения в ее работе протекают незаметно, без внешних симптомов и болей. Инкубационный период гепатита может длиться до 6 месяцев. К первым симптомам вируса относят:

боли в суставах, чаще по ночам;

снижения аппетита;

высыпания, похожие на крапивницу;

нервозность и раздражительность;

постоянное чувство усталости и разбитости;

диарея и тошнота.

Можно ли вылечиться?

В настоящее время не существует препаратов, способных полностью удалить вирус гепатита В из организма. Но при ранней диагностике и с помощью современных медикаментов возможно сохранить и поддержать здоровье печени в течение длительного времени и вести обычную жизнь. Для этого нужно регулярно проходить обследование печени. Помимо гепатита бессимптомно могут протекать и другие заболевания.

Не существует универсального показателя, чтобы оценить состояние печени. Только по результатам полного комплекса печеночных проб врач может сделать заключение о том, насколько поврежден орган.

Сдать анализы для полной картины состояния печени можно в ДЦЛИ — новейшей лаборатории по низким ценам. Основными показателями работы печени являются:

Гамма-ГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) — фермент, который присутствует в клетках печени и других тканях. Его уровень в крови говорит о проблемах с печенью или желчными путями.

Фосфотаза щелочная играет ключевую роль в обмене фосфора в клетках. Важно, чтобы ее уровень не превышал норму.

Билирубин общий и прямой — продукт распада красных кровяных клеток. Общий и прямой билирубин позволяют оценить функцию печени и желчных путей.

Холестерин — важный строительный материал для клеточных мембран и источник энергии.

Общий белок — это суммарное количество белка в плазме крови. Изменения уровня общего белка могут указывать на проблемы с питанием, печенью или почками.

Глюкоза — основной источник энергии для клеток. Анализ глюкозы в крови позволяет контролировать уровень сахара и выявлять возможные нарушения обмена веществ.

АСТ (Аспартатаминотрансфераза) — фермент, который присутствует в клетках печени, сердца и других органов. Повышенные уровни АСТ могут быть индикатором повреждения этих тканей.

АЛТ (Аланинаминотрансфераза) — фермент, преимущественно содержащийся в клетках печени. Увеличение уровня АЛТ может свидетельствовать о проблемах с печенью.

Поверхностный антиген вируса гепатита B (HBsAg) — белок вируса гепатита B. Обнаружение поверхностного антигена указывает на наличие инфекции вирусом гепатита B.

Антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV IgM + IgG) указывают на наличие или перенесенную инфекцию. Исследование антител позволяет оценить степень воздействия вируса на организм.

О ДЦЛИ

“Диагностический центр лабораторных исследований” — учреждение с особой ценовой политикой. ДЦЛИ является розничным партнером крупнейшей московской государственной лаборатории. Стоимость услуг в этой организации в среднем на 10-15% ниже, чем в других конкурирующих коммерческих лабораториях. Кроме того, при первом посещении предоставляется скидка в 20%*.

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