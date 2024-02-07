Поцелованные богом: Глоба назвала два знака, кто заработает огромные деньги в феврале 2024 года
- 13:15 7 февраля
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- Служба новостей
Известная российская астролог Тамара Глоба предсказывает, что для двух знаков зодиака февраль 2024 года будет периодом значительных изменений в их жизнях.
Для Львов Глоба прогнозирует большую загрузку на работе, которая в конечном итоге приведет к успеху во всех проектах. Она также советует представителям этого знака обращать больше внимания на своих близких, например, устроить приятный сюрприз своей второй половинке.
Что касается Рыб, то февраль обещает им выгодные перспективы, которые принесут не только денежные выгоды, но и важные знакомства, способные перерасти во что-то большее. Глоба обратила внимание, что не следует относиться с иронией к служебным романам, так как, по ее мнению, отношения в таких случаях могут развиваться наилучшим образом и стать прочным союзом.
В целом, прогнозы Тамары Глобы указывают на перспективы успеха и положительных изменений для Львов и Рыб в феврале 2024 года. Однако стоит помнить, что астрологические прогнозы являются лишь предположениями и не имеют научного подтверждения, сообщает портал oka.fm.