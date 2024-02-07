Поцелованные богом: Глоба назвала два знака, кто заработает огромные деньги в феврале 2024 года

Известная российская астролог Тамара Глоба предсказывает, что для двух знаков зодиака февраль 2024 года будет периодом значительных изменений в их жизнях.

Для Львов Глоба прогнозирует большую загрузку на работе, которая в конечном итоге приведет к успеху во всех проектах. Она также советует представителям этого знака обращать больше внимания на своих близких, например, устроить приятный сюрприз своей второй половинке.