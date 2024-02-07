Не успела употребить дозу: жительница Коми предстанет перед судом за хранение мефедрона
- 11:15 7 февраля
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- Служба новостей
Жительница Усинска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков. Ее знакомый обвиняется в соучастии преступления.
В мае 2023 года женщина, страдающая наркозависимостью, обратилась за помощью к своему знакомому. Она попросила его приобрести для нее наркотик. Мужчина согласился и заказал в интернете синтетический мефедрон массой 1,6 грамма. Он забрал наркотик из тайника-закладки и передал его своей знакомой. Женщина не успела принять наркотик: была задержана вместе со своим сообщником сотрудниками полиции. В ходе обыска у них было обнаружено наркотическое вещество.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере), а ее знакомый был обвинен по части 5 статьи 33, части 2 статьи 228 УК РФ (пособничество в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Расследование по делу проводилось следственной частью СУ МВД по Республике Коми. Дело передано в Усинский городской суд для рассмотрения по существу.
Это уже не первый случай задержания жителей Усинска за незаконный оборот наркотиков. Правоохранительные органы усилили борьбу с наркоторговлей в городе.