Не успела употребить дозу: жительница Коми предстанет перед судом за хранение мефедрона

Жительница Усинска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков. Ее знакомый обвиняется в соучастии преступления.

В мае 2023 года женщина, страдающая наркозависимостью, обратилась за помощью к своему знакомому. Она попросила его приобрести для нее наркотик. Мужчина согласился и заказал в интернете синтетический мефедрон массой 1,6 грамма. Он забрал наркотик из тайника-закладки и передал его своей знакомой. Женщина не успела принять наркотик: была задержана вместе со своим сообщником сотрудниками полиции. В ходе обыска у них было обнаружено наркотическое вещество.