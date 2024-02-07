Остался без машины: житель Коми докатался без прав

Фото из архива «Pro Города»

В Ухте местный житель был осужден за многократное вождение автомобиля без водительских прав. Решение было принято Ухтинским городским судом в рамках уголовного дела, возбужденного против 37-летнего мужчины. Он был признан виновным по части 1 статьи 264.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, и подвергнут административному наказанию.

Прокуратура города Ухты поддержала государственное обвинение. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в ноябре 2023 года ухтинец, уже неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав и лишенный права управления транспортными средствами, вновь сел за руль своего автомобиля. Он решил проехаться по улицам города, однако вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД.

Мужчина признал свою вину в содеянном. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, принадлежащее ему транспортное средство было конфисковано в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.