Мэрия Сыктывкара получила участок для обустройства парковки рядом со столичным аэропортом

Собственник земли и здания автозаправки рядом с сыктывкарским аэропортом получил земельные участки в другой части города. На этом месте власти города планируют обустроить парковку.

В мае 2023 года глава администрации Сыктывкара подписал постановление о изъятии земельного участка и здания автозаправки на улице Колхозная, 1/2. Это было сделано для создания муниципальной стоянки автотранспорта.