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Мэрия Сыктывкара получила участок для обустройства парковки рядом со столичным аэропортом

Мэрия Сыктывкара получила участок для обустройства парковки рядом со столичным аэропортомФото из архива "Про Города"

Собственник земли и здания автозаправки рядом с сыктывкарским аэропортом получил земельные участки в другой части города. На этом месте власти города планируют обустроить парковку.

В мае 2023 года глава администрации Сыктывкара подписал постановление о изъятии земельного участка и здания автозаправки на улице Колхозная, 1/2. Это было сделано для создания муниципальной стоянки автотранспорта.

В декабре 2023 года земельный участок и здание автозаправки были переданы в муниципальную собственность города Сыктывкара в результате обмена с предыдущим владельцем. Обмен был осуществлен на основе рыночной стоимости земельных участков, которая была определена независимым оценщиком.

Мэрия подтвердила планы использовать бывшую автозаправку в качестве стоянки автотранспорта. Однако дата начала обустройства стоянки пока неизвестна, так как необходимо подготовить проектную документацию. После этого администрация города представит проект автостоянки, сообщает БНК.

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